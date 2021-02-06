İtalya Serie A'nın 21. haftasında Fiorentina sahasında Inter'i konuk etti. Mücadeleyi lacivert-siyahlılar 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Serie A'nın 21. hafta karşılaşmasında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadeleyi misafir takım 2-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Barella ve 52'de Perisic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter 47 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Fiorentina ise 22 puanda kaldı.

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