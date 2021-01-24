La Liga'nın 20. haftasında Alaves sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro, 41. ve 70. dakikalarda Karim Benzema, 45+1'de ise Eden Hazard kaydetti.

Alaves'in tek golü ise 59. dakikada Joselu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 40 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Alaves ise 18 puanda kaldı.

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