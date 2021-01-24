24 Ocak 2021, Pazar
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Alaves 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, Alaves deplasmanında sahne aldı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-1 kazandı.
La Liga'nın 20. haftasında Alaves sahasında Real Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro, 41. ve 70. dakikalarda Karim Benzema, 45+1'de ise Eden Hazard kaydetti.
Alaves'in tek golü ise 59. dakikada Joselu'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 40 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Alaves ise 18 puanda kaldı.
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