24 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Alaves 1-4 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'nın 20. haftasında , deplasmanında sahne aldı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-1 kazandı.

'nın 20. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi konuk ekip 4-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Casemiro, 41. ve 70. dakikalarda Karim Benzema, 45+1'de ise Eden Hazard kaydetti.

Alaves'in tek golü ise 59. dakikada Joselu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 40 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü. Alaves ise 18 puanda kaldı.

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