05 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 0-1 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Chelsea derbiyi deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.02.2021

'in 22. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Mücadeleyi misafir takım 1-0 kazandı ve Londra derbisinden galibiyetle ayrıldı.

Ligin 22. hafta karşılaşmasında , 'yi , Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk etti.

Chelsea, maçın 24. dakikasında Jorginho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarısında gol sesi çıkmayan Londra derbisinde, Chelsea, rakibini 1-0 yendi.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 36'ya yükseltirken Tottenham 33 puanda kaldı.

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