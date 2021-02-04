04 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Tigres 2-1 Ulsan Hyundai (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tigres Kulüpler Dünya Kupası'nda yarı finalde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

çeyrek final mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 üstünlükle tamamlayan Meksika temsilcisi, yarı finale yükseldi ve 'ın rakibi oldu.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın takımı ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore temsilcisi karşılaştı.

Kim Kee-hee, Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçın 24. dakikasında kaydettiği golle Ulsan Hyundai'ı 1-0 öne geçirdi.

Fakat Tigres, Gignac'ın 38 ve 45+5'inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Tigres böylece 7 Şubat'taki yarı final karşılaşmasında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu 'ın (Brezilya) rakibi oldu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen , 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

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