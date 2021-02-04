Tigres 2-1 Ulsan Hyundai (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Tigres ile Ulsan Hyundai karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 üstünlükle tamamlayan Meksika temsilcisi, yarı finale yükseldi ve Palmeiras'ın rakibi oldu.
Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Tigres takımı ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai karşılaştı.
Kim Kee-hee, Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçın 24. dakikasında kaydettiği golle Ulsan Hyundai'ı 1-0 öne geçirdi.
Fakat Tigres, Gignac'ın 38 ve 45+5'inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Tigres böylece 7 Şubat'taki yarı final karşılaşmasında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras'ın (Brezilya) rakibi oldu.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.
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