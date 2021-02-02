İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Wolverhampton ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Arsenal maçı 2 Şubat Salı günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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