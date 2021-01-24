Juventus 2-0 Bologna (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Juventus sahasında Bologna'yı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada zirveye yaklaşmaya çalışan Juventus ile ligde orta sıralarda yer alan Bologna karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, 15. dakikada Brezilyalı Arthur ile 1-0 öne geçti. İki takım da karşılıklı fırsatlar yakalasa da ilk yarı, Juventus'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya konuk ekip, skor eşitlemek için yüklense de Juventus, 71. dakikada ABD'li McKennie ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın son anlarında Juventus, Bologna kalesinde net pozisyonlar yakalasa da sonuçlandıramadı ve müsabaka ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90+2. dakikada McKennie'nin yerine oyuna dahil oldu.
Bu galibiyetle Juventus, puanını 36'ya yükseltti ve maç fazlasıyla puan tablosunda 4. basamağa yerleşti. 43 puanlı lider Milan'ın bu haftaya Atalanta'ya kaybetmesiyle Juventus ile lider arasındaki puan farkı da 7'ye indi.
Ligde bu sezon 9. yenilgisini Juventus karşısında alan Bologna ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.
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