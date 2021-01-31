31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Köln - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Köln - Arminia Bielefeld maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında - kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Arminia Bielefeld maçı 31 Ocak Pazar günü saat 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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