Almanya Bundesliga 19. haftasında Köln ile Arminia Bielefeld karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Köln - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Köln - Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Köln - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KÖLN - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Arminia Bielefeld maçı 31 Ocak Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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