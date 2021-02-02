İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Newcastle United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Newcastle United ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Crystal Palace maçı 2 Şubat Salı günü saat 23:15'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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