İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United ile Southampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Manchester United ile Southampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Southampton maçı 2 Şubat Salı günü saat 23:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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