31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Dijon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lille - Dijon maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.01.2021

'de , ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, - Dijon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 21. haftasında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Dijon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - DIJON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Dijon maçı 31 Ocak Pazar günü saat 19:00'da 'te canlı yayınlanacak.

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