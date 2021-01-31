Fransa Ligue 1'de 22. hafta maçında Paris Saint-Germain, Lorient'e konuk oldu. 1-0'dan 2-1'e getirdiği maçta PSG, son 10 dakikada yediği 2 golle mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Fransa Ligue 1'de 22. hafta heyecanı Lorient-Paris Saint-Germain maçıyla devam etti. Dakika 36'da Abergel'in golüyle 1-0 öne geçen Lorient'e, 45 ve 58'de 2 ayrı penaltıdan Neymar cevap verdi. 80. dakikaya kadar üstünlüğünü koruyan PSG, 80'de Wissa ve 90+1'de Moffi'nin gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla PSG, lider Lyon'un 1 puan altında 2. sırada kaldı. Lorient ise puanını 21'e yükselterek düşme hattından kurtuldu.

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