31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lorient 3 - 2 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG'ye 90+1'de şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

'de 22. hafta maçında Paris Saint-Germain, 'e konuk oldu. 1-0'dan 2-1'e getirdiği maçta , son 10 dakikada yediği 2 golle mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

'de 22. hafta heyecanı -Paris Saint-Germain maçıyla devam etti. Dakika 36'da 'in golüyle 1-0 öne geçen Lorient'e, 45 ve 58'de 2 ayrı penaltıdan cevap verdi. 80. dakikaya kadar üstünlüğünü koruyan , 80'de ve 90+1'de 'nin gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla PSG, lider 'un 1 puan altında 2. sırada kaldı. Lorient ise puanını 21'e yükselterek düşme hattından kurtuldu.

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