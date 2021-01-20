20 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'de kritik bir virajı dönecek olan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fulham - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Manchester United maçı 20 Ocak Çarşamba gübü saat 23:15'te 'ta canlı yayınlanacak.

Manchester City - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Manchester City - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Manchester City - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Hoffenheim deplasmanda H. Berlin'i devirdi! Golleri izleyin Hoffenheim deplasmanda H. Berlin'i devirdi! (Golleri izleyin)
Beşiktaş teklif yapmıştı! Hakan'ın takım arkadaşı oldu Beşiktaş teklif yapmıştı! Hakan'ın takım arkadaşı oldu
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör