31 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1 - 0 Dijon (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yusuf varsa sorun yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 Giriş Tarihi: 31.01.2021

Fransa 'in 22. haftasında ve karşı karşıya geldi. Milli oyuncu 'nın attığı golle Lille, 3 puanı alarak liderliğe yükseldi.

Fransa 'de 22. hafta heyecanı karşılaşmasıyla devam etti. Lille, milli oyuncumuz 'nın 29. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve zirveye yerleşti.

Bu galibiyetle Ligue 1'de zirve yarışı iyice kızıştı. Lille puanını 48'e yükselterek liderliğe yerleşirken, onu 46 puanla ve 45 puanla takip etti. Ligin dibine demir atan Dijon ise 15 puanda kaldı.

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