Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lille ve Dijon karşı karşıya geldi. Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın attığı golle Lille, 3 puanı alarak liderliğe yükseldi.

Fransa Ligue 1'de 22. hafta heyecanı Lille Dijon karşılaşmasıyla devam etti. Lille, milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın 29. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve zirveye yerleşti.

Bu galibiyetle Ligue 1'de zirve yarışı iyice kızıştı. Lille puanını 48'e yükselterek liderliğe yerleşirken, onu 46 puanla Lyon ve 45 puanla PSG takip etti. Ligin dibine demir atan Dijon ise 15 puanda kaldı.

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