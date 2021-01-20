Almanya Bundesliga 17. haftasında Schalke 04 ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Schalke 04 ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Köln maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

OZAN KABAK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Galatasaray alt yapısında yetişen ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 formasıyla kariyerine devam eden başarılı milli stoper Ozan Kabak'ın Köln karşısında 11'de başlaması bekleniyor.

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