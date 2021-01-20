20 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Köln maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da 'tan canlı yayınlanacak.

OZAN KABAK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

alt yapısında yetişen ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 formasıyla kariyerine devam eden başarılı milli stoper 'ın Köln karşısında 11'de başlaması bekleniyor.

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