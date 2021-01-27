27 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton ile Leicester City maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 23:15'te 'tan canlı yayınlanacak.

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