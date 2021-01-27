İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Everton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Everton ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton ile Leicester City maçı 27 Ocak Çarşamba günü saat 23:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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