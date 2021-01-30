30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United Lingard'ı kiraladı

West Ham United Lingard'ı kiraladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , aldığı iyi sonuçların ardından takıma flaş bir takviye yaptı. Teknik direktör 'un ısrarla istediği Lingard konusunda ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 'da forma giyen Jesse Lingard'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak West Ham United forması giyeceği belirtildi.

Bu sezon Manchester United'da sadece bir Federasyon Kupası ve iki Lig Kupası maçında görev alabilen Lingard, West Ham United'da daha fazla maça çıkarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılacak 'nın kadrosuna girebilmeyi amaçlıyor.

İngiltere Milli Takımı'nda 24 maçta 4 gole imza atan Lingard, 6 sezondur formasını giydiği Manchester United'da ise 210 karşılaşmada 33 kez ağları sarstı.


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