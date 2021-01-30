30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna 1-2 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan zirveyi bırakmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

İtalya Serie A'da 20. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'yı 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama aldı.

İtalya Serie A'da zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. Lider 20. haftada deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini sağlama aldı.

ekibinin golleri 26'da 'ten ve 55'te penaltı vuruşuyla 'den geldi. Ayrıca dakika 26'da penaltı vuruşundan Zlatan Ibrahimovic yararlanamadı.

Ev sahibi ekibin tek golü 81'de 'den geldi.

Bu galibiyetle birlikte Milan, puanını 46'ya yükseltirken maç fazlasıyla Inter ile puan farkını 5'e çıkardı. Bologna ise 20 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Newcastle 9 hafta aradan sonra kazandı! Newcastle 9 hafta aradan sonra kazandı!
Borussia Dortmund - Augsburg | CANLI Borussia Dortmund - Augsburg | CANLI
Sampdoria - Juventus maçı ne saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A Sampdoria - Juventus maçı ne saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör