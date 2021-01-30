İtalya Serie A'da 20. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Bologna'yı 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama aldı.

İtalya Serie A'da zirve yarışı kıyasıya devam ediyor. Lider Milan 20. haftada Bologna deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini sağlama aldı.

Milano ekibinin golleri 26'da Rebic'ten ve 55'te penaltı vuruşuyla Kessie'den geldi. Ayrıca dakika 26'da penaltı vuruşundan Zlatan Ibrahimovic yararlanamadı.

Ev sahibi ekibin tek golü 81'de Andrea Poli'den geldi.

Bu galibiyetle birlikte Milan, puanını 46'ya yükseltirken maç fazlasıyla ikinci Inter ile puan farkını 5'e çıkardı. Bologna ise 20 puanda kaldı.

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