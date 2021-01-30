30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 1 - 0 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Crystal Palace Wolves'ı devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'in 21. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

'in 21. haftasında 23 puanlı iki takım olan ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak önemli bir galibiyet aldı.

Maçtaki tek gol Crystal Palace adına 60. dakikada 'den geldi.

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