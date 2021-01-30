Premier Lig'in 21. haftasında Crystal Palace sahasında Wolverhampton'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında 23 puanlı iki takım olan Crystal Palace ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak önemli bir galibiyet aldı.

Maçtaki tek gol Crystal Palace adına 60. dakikada Eberechi Eze'den geldi.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ