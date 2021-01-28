28 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İtalyan polisinden Cristiano Ronaldo'ya soruşturma!

Ronaldo'ya soruşturma! İtalyan polisi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu 'ya polisinden şok. 35 yaşındaki Portekizli oyuncu hakkında, corona virüsü düzenlemelerini ihlal eden bir kayak gezisi yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

'un Portekizli yıldızı hakkında 'nın korona virüs düzenlemelerini ihlal edebilecek bir kayak gezisi yaptığı gerekçesiyle polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Juventus 2-0 Bologna (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dünya ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma açıldı. Ronaldo, bu hafta başında kız arkadaşı 'in doğum gününü kutlamak için 'nin bulunduğu İtalya'nın bölgesine gitmişti. Söz konusu lokasyonun korona virüs açısında orta ila yüksek riskli turuncu bölge olarak geçmesi sebebiyle İtalyan polisi, 35 yaşındaki oyuncu hakkında soruşturma başlattı.

Courmayeur'a girebilmek için birkaç istisnasından biri, şahısların turuncu bölgelerde ikinci bir evinin olması.

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