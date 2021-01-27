27 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 3-2 Aston Villa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Burnley geriden gelip kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.01.2021

İngiltere 'in 20. haftasında ile karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

'in 20. haftasında , 'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazandı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada , 76'da ve 79. dakikada kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 14. dakikada Watkins ve 68'de Grealish'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Burnley 22 puana yükselirken, Aston Villa ise 29 puanda kaldı.

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