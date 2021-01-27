İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Burnley ile Aston Villa karşı karşıya geldi. 5 golün çıktığı mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Premier Lig'in 20. haftasında Burnley, Aston Villa'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-2 kazandı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Ben Mee, 76'da McNeil ve 79. dakikada Chris Wood kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 14. dakikada Watkins ve 68'de Grealish'in ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Burnley 22 puana yükselirken, Aston Villa ise 29 puanda kaldı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ