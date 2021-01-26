26 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham Crystal Palace'ı deplasmanda mağlup etti

West Ham Crystal Palace'ı mağlup etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

'de 20. hafta mücadelesinde deplasmanda 'ı 3-2 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 'un üzerinde 4. sıraya yükseldi.

'de 20. hafta heyecanı kıyasıya bir rekabetle yaşanıyor. deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi 'in 2 ve 'un golleriyle 3-2 galip ayrıldı. Palace'ın golleri ve 'den geldi. Bu galibiyetle West Ham, 'u geride bırakarak 35 puanla 4. sıraya yükseldi. Crystal Palace ise 23 puanla 13. sırada kaldı.
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