26 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi

Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.01.2021

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Lampard'ın ardından yeni teknik direktörünü belirledi. ekibi, Alman teknik adam ile anlaşmaya vardı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine 'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle 'ın görevine son vermişti.

Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti.

Alman teknik adam yönetimindeki , iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.

Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.



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