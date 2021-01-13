13 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Libertadores Kupası'nda ilk finalist Palmeiras!

Libertadores Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.01.2021

yarı final rövanş karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-0 kazanan Palmeiras, rövanşı 2-0 kaybetmesine rağmen adını finale yazdırdı ve ilk finalist oldu.

-Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği yarı final mücadelesinin ikinci maçında, Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Allianz Parque Stadı'nda ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısının 28. dakikasında River Plate, Roberto Rojas'ın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine dakikalar kala, 44. dakikada Rafael Borre'nin golüyle River Plate farkı ikiye çıkardı.

Maçın ikinci yarısının 52. dakikasında River Plate oyuncusu Gonzalo Montiel'in sol kanattan gelişen atakta bulduğu gol, VAR Hakemi Nicolas Gallo'nun uyarısıyla önceki pozisyonda Enzo Perez'in ofsayta düştüğü gerekçesiyle iptal edildi.

Palmeiras'ın oyuncusu Alan Empereur'un, maçın 74. dakikasında River Plate forveti Matias Suarez'e yaptığı müdahaleye penaltı kararı veren Uruguaylı hakem Esteban Ostojich, VAR hakeminin uyarısıyla, penaltı kullanılmadan önce kararı iptal etti.

Maç, 2-0 deplasman takımı River Plate'in üstünlüğüyle sona erdi. Arjantin'de 5 Ocak'ta oynanan karşılaşmayı 3 farkla kaybeden River Plate'in bu galibiyeti, adını finale yazdırmaya yetmedi ve Brezilyalı ekip Palmeiras, Libertadores Kupası ilk finalisti oldu.

Libertadores Kupası diğer yarı final mücadelesi ikinci maçı 13 Ocak'ta Arjantinli Boca Juniors ekibiyle Brezilyalı FC Santos arasında, FC Santos'un sahası Vila Belmiro'da oynanacak.

İki takım, 6 Ocak'ta Boca Juniors'un sahası La Bombonera'da oynanan yarı final ilk mücadelesinde 0-0 berabere kalmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milan'da son sözü Hakan söyledi Milan'da son sözü Hakan söyledi
Hakan Çalhanoğlu'na astronomik teklif! Hakan Çalhanoğlu'na astronomik teklif!
53 yaşında imzayı attı! Transfer... 53 yaşında imzayı attı! Transfer...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör