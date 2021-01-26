26 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United deplasmanda Newcastle United karşısında 3 puanı kaptı

Leeds deplasmanda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 Giriş Tarihi: 26.01.2021

'in 20. hafta mücadelesinde , deplasmanda 'ı 2-1 mağlup ederek puanını 26'ya yükseltti. İşte detaylar...

'de 20. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Bielsa'nın öğrencileri ve 'ın golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü Almiron'dan geldi. Bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltip 12. sıraya çıkarken, Newcastle United ise 19 puanla 16. sırada kaldı.
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