13 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Burnley 0-1 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester United liderliğe yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

İngiltere 'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 'Kırmızı Şeytanlar' 1-0 kazandı ve ligde liderliğe yükseldi.

'in 17. haftası - maçına sahne oldu. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 1-0 kazandı ve liderliğe yükseldi.

'Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 36 puana yükselirken, Burnley ise 16 puanda kaldı.

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