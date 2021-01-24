24 Ocak 2021, Pazar
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Milan 0-3 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Serie A'nın 19. haftasında Milan, sahasında Atalanta'ya Romero, Ilicic (p) ve Zapata'nın golleriyle 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
İtalya Serie A'nın 19. haftasında Milan ile Atalanta, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 26. dakikada Cristian Romero, 53. dakikada penaltıdan Josip Ilicic ve 77. dakikada Duvan Zapata'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sezonki 2. yenilgisini alan Milan, 43 puanda kalarak zirvedeki yerini korudu. Puanını 36'ya yükselten Atalanta ise 4. sırada yer aldı.
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