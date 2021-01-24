24 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milan 0-3 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan sahasında bozguna uğradı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'nın 19. haftasında , sahasında 'ya Romero, (p) ve 'nın golleriyle 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

İtalya 'nın 19. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 26. dakikada , 53. dakikada penaltıdan ve 77. dakikada 'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezonki 2. yenilgisini alan Milan, 43 puanda kalarak zirvedeki yerini korudu. Puanını 36'ya yükselten Atalanta ise 4. sırada yer aldı.

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