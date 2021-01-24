24 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese 0-0 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter fırsat tepti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'nın 19. haftasında Inter, deplasmanda ile golsüz berabere kalarak lider 'ın mağlup olduğu haftayı 1 puanla kapattı.

İtalya 'nın 19. haftasında ile Inter, 'nda karşı karşıya geldi. İki takım, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Inter bu sonuçla puanını 41'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Udinese ise 18 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

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