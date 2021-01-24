24 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Bayern Münih maçı 24 Ocak Pazar günü saat 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Hoffenheim - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hoffenheim - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Elche - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Elche - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid rahat kazandı! Real Madrid rahat kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör