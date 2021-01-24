Almanya Bundesliga 18. haftasında Schalke 04 ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Schalke 04 - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Schalke 04 ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Schalke 04 - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SCHALKE 04 - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Schalke 04 - Bayern Münih maçı 24 Ocak Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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