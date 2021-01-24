Almanya Bundesliga 18. haftasında Hoffenheim ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Hoffenheim ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hoffenheim - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOFFENHEIM - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Köln maçı 24 Ocak Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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