Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Schalke 04'ü Müller (2), Lewandowski ve Alaba'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'nın 18. haftasında Schalke 04 ile Bayern Münih, Veltins-Arena'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 33 ve 88. dakikalarda Thomas Müller, 54. dakikada Robert Lewandowski ve 90. dakikada David Alaba'nın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek en yakın rakibi RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Schalke 04 ise 7 puanla son sırada kaldı.

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