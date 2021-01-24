24 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 0-4 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Schalke'yi farklı geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'nın 18. haftasında , deplasmanda 'ü Müller (2), ve Alaba'nın golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'nın 18. haftasında ile , Veltins-Arena'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 33 ve 88. dakikalarda , 54. dakikada ve 90. dakikada 'nın attığı gollerle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 42'ye yükselterek en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 13. yenilgisini alan Schalke 04 ise 7 puanla son sırada kaldı.

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