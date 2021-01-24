Brentford 1-3 Leicester City (MAÇ SONUCU ÖZET)
İngiltere Federasyon Kupası'nda Leicester City deplasmanda Brentford'u 3-1 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Milli futbolcularımız mücadeleye ilk 11'de başlarken, Cengiz Ünder takımının ilk golünü kaydetti.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leicester City, deplasmanda Brentford'u 3-1 yenerek tur atladı.
Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ilk 11'de sahaya çıktığı 4. tur mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Championship takımlarından Brentford'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Mads Bech Sorensen'in golüyle geriye düşen Leicester City, Cengiz Ünder ile 46. dakikada eşitliği sağladı.
51. dakikada Youri Tielemans'ın penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 71. dakikada James Maddison ile durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Leicester City, tur atlayan taraf oldu.
Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini Kelechi Iheanacho'ya bıraktı.
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