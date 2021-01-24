24 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford 1-3 Leicester City (MAÇ SONUCU ÖZET)

Cengiz attı Leicester turladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'nda deplasmanda 'u 3-1 mağlup ederek turu geçen taraf oldu. Milli futbolcularımız mücadeleye ilk 11'de başlarken, takımının ilk golünü kaydetti.

'nda (FA Cup) , deplasmanda 'u 3-1 yenerek tur atladı.

Milli futbolcular ve 'in ilk 11'de sahaya çıktığı 4. tur mücadelesinde Leicester City, deplasmanda takımlarından Brentford'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Mads Bech Sorensen'in golüyle geriye düşen Leicester City, Cengiz Ünder ile 46. dakikada eşitliği sağladı.

51. dakikada Youri Tielemans'ın penaltı golüyle öne geçen konuk ekip, 71. dakikada James Maddison ile durumu 3-1 yaptı. Kalan dakikalarda skoru koruyan Leicester City, tur atlayan taraf oldu.

Cengiz Ünder, 76. dakikada yerini Kelechi Iheanacho'ya bıraktı.

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