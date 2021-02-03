İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Burnley ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Burnley ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Burnley - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURNLEY - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Burnley - Manchester City maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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