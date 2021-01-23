23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen 0-1 Wolfsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Wolfsburg deplasmanda Bayer'i devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'nın 18. haftasında , deplasmanda 'i Ridle Baku'nun attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

'nın 18. haftasında ile , 'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 35. dakikada Ridle Baku'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Wolfsburg bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Bayer Leverkusen ile averaj farkıyla 3. sırada kaldı.

Freiburg evinde kazandı! (Golleri izleyin) haberin devamı

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