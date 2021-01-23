Bundesliga'nın 18. haftasında Wolfsburg, deplasmanda Bayer Leverkusen'i Ridle Baku'nun attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bundesliga'nın 18. haftasında Bayer Leverkusen ile Wolfsburg, Bayarena'da kozlarını paylaştı. Konuk takım, rakibini 35. dakikada Ridle Baku'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Wolfsburg bu sonuçla puanını 32'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Bayer Leverkusen ile averaj farkıyla 3. sırada kaldı.

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