02 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası yarı final

Inter - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

'nda heyecan devam ediyor. Inter ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Mücacele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'nda yarı final mücadelesi heyecanı yaşanıyor. Inter ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Juventus maçı 2 Şubat Salı günü saat 22:45'te 'da canlı yayınlanacak.

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