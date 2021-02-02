Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası yarı final

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter ile Juventus yarı finalde karşı karşıya gelecek. Mücacele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Kupası'nda yarı final mücadelesi heyecanı yaşanıyor. Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili merak edilen konular arama motorlarında araştırılıyor. Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Juventus maçı 2 Şubat Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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