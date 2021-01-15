19 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid 1-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

Real Madrid'e Süper Kupa'da Bilbao şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

yarı final maçında ile karşılaşan , sahadan 2-1 mağlup ayrılarak büyük şok yaşadı. Güçlü rakibini 'nın golleriyle deviren , finalde ile eşleşti.

yarı final maçında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan A. Bilbao büyük bir sürprize imza atarak adını finale yazdırdı.

Bask ekibine turu getiren golleri 18 ve 38'de (pen.) kaydetti. Real Madrid'in tek sayısı 73'te 'dan geldi.

FİNALİN ADI: BARCELONA-A.BILBAO

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao, finalde ile eşleşti. Barcelona ile Athletic Bilbao'yu karşı karşıya getirecek olan final maçı 17 Ocak Pazar günü oynanacak.

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