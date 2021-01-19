19 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mario Mandzukic Milan'da! Hakan Çalhanoğlu...

Beşiktaş teklif yapmıştı! Hakan'ın takım arkadaşı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

Hem yaz transfer döneminde hem ara transfer döneminde 'ın da transfer listesinde yer alan 'in yeni takımı belli oldu. Hırvat golcü, İtalya Serie A ekiplerinden ile sözleşme imzaladı.

'ın da transfer listesinde yer alan 'in yeni takımı belli oldu. Siyah-beyazlıların 6 aylık 1 milyon euro önerdiği Hırvat golcü ile imzaladı. Mandzukic'in Milan ile 6 aylık 1.5 milyon euro kazanacağı biliniyor. Basın önünde forma ile poz veren Hırvat golcü 9 numara giyecek.

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