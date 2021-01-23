23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'de ile kritik maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Newcastle United maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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