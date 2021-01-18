18 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Crystal Palace: 4-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Manchester City dolu dizgin!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

İngiltere 'de Manchester City, sahasında ligin dişli ekiplerinden 'ı konuk etti. Manchester City, zorlu mücadeleyi , ve 'in kaydettiği gollerle 4-0 kazandı.

Manchester City, 'in 19. haftasında evinde 'ı ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

City'in golleri 26' 68' , 56' , 88' 'den geldi.

Bu sonuçla City, 35 puanla, 37 puanla 1. sırada yer alan United'ın ardından 2. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 23 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

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