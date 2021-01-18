18 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Cagliari - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.01.2021

İtalya Serie A'nın 18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Cagliari - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CAGLIARI - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Cagliari - Milan maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 22:45'te 'te canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
FIFA cezayı onadı! Trippier... FIFA cezayı onadı! Trippier...
Manchester City dolu dizgin! Manchester City dolu dizgin!
Arsenal - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör