23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 4-0 Montpellier (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PSG evinde farklı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

. Futbol Ligi'nin 21. haftasında sahasında 'i 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

. Futbol Ligi'nin () 21. haftasında Paris Saint-Germain (), evinde 'i 4-0 mağlup etti.

PSG'nin gollerini 34. ve 63. dakikada , 60. dakikada ve 61. dakikada Icardi kaydetti.

Kaleci Omlin'in 18. dakikada kırmızı kart görmesiyle Montpellier maçın geri kalanını 10 kişi oynadı.

Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 45'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Montpellier ise 28 puanla 11. sırada kaldı.

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