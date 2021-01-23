23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mönchengladbach 4-2 Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Mönchengladbach Dortmund'a acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'da 18. hafta maçında evinde 'u 4-2 mağlup etti.

'da 18. hafta maçında sahasında 'u 4-2 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini; (2), ve kaydetti.
Dortmund'un golleri ise 'dan geldi.
Bu sonucun ardından Mönchengladbach puanını 31 yaparken, Dortmund 29 puanda kaldı.
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