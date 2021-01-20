RB Leipzig 1-0 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 17. haftasında RB Leipzig, sahasında Union Berlin'i Emil Forsberg'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında RB Leipzig ile Union Berlin, Red Bull Arena'da kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 70. dakikada Emil Forsberg'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
RB Leipzig bu sonuçla puanını 35'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Union Berlin ise 28 puanla 6. sırada yer aldı.
Bundesliga'nın 18. haftasında RB Leipzig 23 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.30'da Mainz 05 deplasmanına konuk olacak. Union Berlin ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Augsburg'u ağırlayacak.
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