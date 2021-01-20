21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig 1-0 Union Berlin (MAÇ SONUCU - ÖZET)

RB Leipzig hata yapmadı! Golü izleyin
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'nın 17. haftasında RB , sahasında 'i Emil Forsberg'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin () 17. haftasında RB ile , Red Bull Arena'da kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, rakibini 70. dakikada Emil Forsberg'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

bu sonuçla puanını 35'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Union Berlin ise 28 puanla 6. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 18. haftasında RB Leipzig 23 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.30'da Mainz 05 deplasmanına konuk olacak. Union Berlin ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Augsburg'u ağırlayacak.

MAÇIN GOLÜ

GOL | RB Leipzig 1-0 Union Berlin

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