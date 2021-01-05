06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'e corona damgası!

Premier Lig'e corona damgası!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.01.2021

'de geçen hafta yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinde 40 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

'den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde oyuncu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 295 test sonucunda 40 pozitif vaka tespit edildi.

Vaka sayısında önceki haftanın iki katından daha fazla artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, bunun rekor olduğu da belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.



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