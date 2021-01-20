İngiltere Premier Lig'de erteleme maçında Manchester City ile Aston Villa, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 79. dakikada Bernardo Silva ve 90. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

City bu sonuçla puanını 38'e yükselterek 1 maç eksiği olmasına rağmen liderliğe yükseldi. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Aston Villa ise 26 puanla 11. sırada kaldı.

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