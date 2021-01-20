20 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 2-0 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City liderliğe yükseldi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

'de erteleme maçında , sahasında 'yı ve 'ın (p) golleriyle 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

İngiltere 'de erteleme maçında ile , 'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 79. dakikada ve 90. dakikada 'ın penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

bu sonuçla puanını 38'e yükselterek 1 maç eksiği olmasına rağmen liderliğe yükseldi. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Aston Villa ise 26 puanla 11. sırada kaldı.

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