06 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu

Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2021

Bir dönem 'ı da çalıştıran ve son olarak West Bromwich'te görev yapan Hırvat teknik direktör , Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hırvat teknik adam , Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörü oldu. Çin ekibinden yapılan açıklamada, Bruno Genesio'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 52 yaşındaki Bilic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem 'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin , Rusya'nın , İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise 'ın başına geçmişti.

İngiliz ekibi, geçen ay deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lille - Angers maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Lille - Angers maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Milan - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milan - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Torino - Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Torino - Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör