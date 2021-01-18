İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Arsenal ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Newcastle United maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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