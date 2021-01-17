17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Crystal Palace maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Crystal Palace maçı 17 Ocak Pazar günü saat 22:15'te 'tan canlı yayınlanacak.

Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Sheffield United - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Sheffield United - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Wolfsburg ile Leipzig puanları paylaştı! Golleri izleyin Wolfsburg ile Leipzig puanları paylaştı! (Golleri izleyin)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör