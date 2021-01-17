İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Manchester City ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Crystal Palace maçı 17 Ocak Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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