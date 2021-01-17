Premier Lig'in 19. haftasında Tottenham, deplasmanda Sheffield United'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Sheffield United ile Tottenham, Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 5. dakikada Serge Aurier, 40. dakikada Harry Kane ve 62. dakikada Tanguy Ndombele'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Ev sahibinin tek golü ise 59. dakikada David McGoldrick'ten geldi.

Tottenham bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Sheffield United ise 5 puanla son sırada kaldı.

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