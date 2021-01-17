17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 1-3 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında , deplasmanda 'ı 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere 'in 19. haftasında ile , 'de karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 5. dakikada , 40. dakikada ve 62. dakikada 'nin attığı gollerle 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Ev sahibinin tek golü ise 59. dakikada 'ten geldi.

Tottenham bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 4. sırada yer aldı. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Sheffield United ise 5 puanla son sırada kaldı.

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