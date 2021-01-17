17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Lig

Lille - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'de , ve 'in formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Lille maçı 17 Ocak Pazar günü saat 19:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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