18 Ocak 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lyon - Metz: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Lyon'a evinde Metz şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

Fransa 'in 20. haftasında sahasında 'i konuk etti. Lyon, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve büyük bir şok yaşadı. Metz'i zorlu deplasmanda zafere taşıyan golü 90. dakikada attı.

Fransa 'in 20. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'te oynanan mücadeleyi konuk ekiop Metz son dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

Maçın 74. dakikasında Ekambi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Lyon, 90. dakikada 'nın attığı gole engel olamadı ve sahadan eli boş ayrıldı.

Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Lyon, haftayı 40 puanla lider 'nin 2 puan arkasında 3. sırada kapattı. 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Metz ise 28 puana yükseldi.

Ligue 1'in 21. haftasında Lyon deplasmanda St. Etienne ile karşılaşacakken, Metz ise evinde 'i konuk edecek.

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