Lyon - Metz: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)
Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lyon sahasında Metz'i konuk etti. Lyon, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve büyük bir şok yaşadı. Metz'i zorlu deplasmanda zafere taşıyan golü 90. dakikada Leya attı.
Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Lyon ile Metz karşı karşıya geldi. Parc Olympique Lyonnais'te oynanan mücadeleyi konuk ekiop Metz son dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.
Maçın 74. dakikasında Ekambi ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR tarafından iptal edilen Lyon, 90. dakikada Leya'nın attığı gole engel olamadı ve sahadan eli boş ayrıldı.
Ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Lyon, haftayı 40 puanla lider PSG'nin 2 puan arkasında 3. sırada kapattı. 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Metz ise 28 puana yükseldi.
Ligue 1'in 21. haftasında Lyon deplasmanda St. Etienne ile karşılaşacakken, Metz ise evinde Nantes'i konuk edecek.
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